Авиации МЧС не хватает для прикрытия всей территории России – Зиничев

Авиации МЧС России не хватает, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов России, особо остро министерству не хватает тяжелых транспортных самолетов, заявил глава министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев.

"Авиация. Существующая численность и ее состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах", - цитирует РИА Новости выступление министра на правительственном часе в Совете Федерации.

Более того, рассказал министр, в 2017 и 2018 годах плановый ремонт вертолетов МЧС РФ не проводился из-за недостатка средств.