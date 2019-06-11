08 Октября 2020
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Общество В России Москва
12 стульев Дмитрий Нагиев (2019) | Фото:продюсерский центр &quot;Прайм&quot;/Кинокомпания &quot;Соливс&quot;/mosfilm.ru

Команда фильма "Тобол" взялась за экранизацию "12 стульев". Остап Бендер - Нагиев

На "Мосфильме" начались съемки новой экранизации романа Ильфа и Петрова "12 стульев". После Гайдая и Захарова за бессмертное произведение взялся дебютант -  Петр Зеленов ранее монтировал фильм "Тобол", а в качестве собственно режиссера он еще не выступал. Продюсировать ленту будет Олег Урушев – он тоже работал над "Тоболом" (фильм, кстати, провалился в прокате). В главных ролях будут заняты Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев. Как у Марка Захарова Кису Воробьянинова и Остапа Бендера сыграл уже работавший вместе дуэт Папанова и Миронова, так и в новой экранизации актеры будут уже, так сказать, сработавшиеся – Назаров и Нагиев вместе играли в сериале "Кухня".

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Фото: Мосфильм/продюсерский центр "Прайм"/кинокомпания "Соливс"

"Мы не планировали никакого кастинга на роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова и сразу были намерены пригласить Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. Роли писались специально для этих артистов. Мы очень рады, что они согласились, несмотря на насыщенный съемочный график.

Что касается роли отца Федора, то актер Сергей Степанченко был утвержден по результатам кастинга. На остальные роли подбор актеров еще продолжается – в данный момент мы ищем еще исполнительниц женских ролей", - цитирует сайт "Москфильма" Урушева.

Ориентировочно съемочный период фильма "12 стульев" завершится в январе 2020 года.

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Команда фильма "Тобол" взялась за экранизацию "12 стульев". Остап Бендер - Нагиев

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Теги: 12 стульев, экранизация, дмитрий нагиев, дмитрий назаров



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