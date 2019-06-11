08 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
подростки, крыша, долгострой (2019) | Фото: vesti-yamal.ru

В Салехарде подростки устроили прогулку по крыше долгостроя

В Салехарде подростки беспрепятственно проникли на крышу долгостроя рядом с правительственным зданием, сообщают "Вести Ямал". Здание никем не охранялось, несмотря на то, что в помещениях находятся различные дорогие строительные материалы и дорогие станки.

По информации ямальской дирекции капитального строительства, в отношении генерального подрядчика - строительной фирмы ВИС, инициирована служебная проверка. Подрядчик должен был обеспечить контроль доступа на объект. Сегодня планируется провести предварительный осмотр стройплощадки.

В дирекции не исключают, что проникновение было незаконным.

подростки, крыша, долгострой(2019)|Фото: vesti-yamal.ru

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В Салехарде подростки устроили прогулку по крыше долгостроя

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Теги: подростки, крыша, долгострой



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