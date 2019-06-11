В Салехарде подростки устроили прогулку по крыше долгостроя

В Салехарде подростки беспрепятственно проникли на крышу долгостроя рядом с правительственным зданием, сообщают "Вести Ямал". Здание никем не охранялось, несмотря на то, что в помещениях находятся различные дорогие строительные материалы и дорогие станки.

По информации ямальской дирекции капитального строительства, в отношении генерального подрядчика - строительной фирмы ВИС, инициирована служебная проверка. Подрядчик должен был обеспечить контроль доступа на объект. Сегодня планируется провести предварительный осмотр стройплощадки.

В дирекции не исключают, что проникновение было незаконным.