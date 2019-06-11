08 Октября 2020
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Общество Челябинская область
автобусы, транспорт, лиаз, общественный транспорт (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Челябинске ООО "Общественный городской транспорт" требуют признать банкротом

Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска подала в Арбитражный суд области заявление о признании ООО "Общественный городской транспорт" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 19,6 млн рублей. Судебное заседание по делу не назначено.

Напомним, ООО "Общественный городской транспорт", было создано взамен обанкротившегося МУП "Челябавтотранс" и принадлежит муниципалитету.

В марте было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ООО "Общественный городской транспорт". Ущерб составил более 1 млн руб.

Как ранее сообщило Накануне.RU, КСП города была проведена проверка предприятия, в ходе которой были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО "Первая Гильдия+" договора на сумму свыше 3,5 млн руб. Также должностными лицами оформлялись фиктивные работы по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 млн руб.

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В Челябинске ООО "Общественный городской транспорт" требуют признать банкротом

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Теги: Общественный городской транспорт, суд, банкротство,



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