В Челябинске ООО "Общественный городской транспорт" требуют признать банкротом

Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска подала в Арбитражный суд области заявление о признании ООО "Общественный городской транспорт" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 19,6 млн рублей. Судебное заседание по делу не назначено.

Напомним, ООО "Общественный городской транспорт", было создано взамен обанкротившегося МУП "Челябавтотранс" и принадлежит муниципалитету.

В марте было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, совершенных в отношении ООО "Общественный городской транспорт". Ущерб составил более 1 млн руб.

Как ранее сообщило Накануне.RU, КСП города была проведена проверка предприятия, в ходе которой были выявлены факты умышленного завышения стоимости ремонтных работ за счет применения повышающих коэффициентов, не предусмотренных условиями заключенного с ООО "Первая Гильдия+" договора на сумму свыше 3,5 млн руб. Также должностными лицами оформлялись фиктивные работы по техническому обслуживанию автобусов на сумму свыше 2,7 млн руб.