"Звонят, потом приходят". В Кургане мошенники обманывают пенсионеров на профилактике пластиковых окон

В Кургане мошенники ходят по квартирам и предлагают провести "бесплатную" профилактику пластиковых окон.

В большинстве случаев злоумышленники сначала звонят на телефон, договариваются о времени и дате визита, после чего приходят. Управление Роспотребнадзора по Зауралью советует не приглашать в квартиру подобных граждан.

"Сотрудники таких фирм обычно проверяют уплотнители на окнах, тут же меняют их на новые в присутствии хозяина квартиры, а после говорят, что старые пришли в негодность. За новые уплотнители мошенники просят крупную сумму, на которую они могут сделать рассрочку", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Чаще всего оказывается, что замена и не нужна вовсе, а цена за услугу окажется выше, чем у тех организаций, что работают официально.