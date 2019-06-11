Депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков возглавил "Город без наркотиков"

В фонде "Город без наркотиков" сменился президент – Андрей Кабанов написал заявление "по собственному", передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Facebook Кабанов рассказал об истории создания фонда и заявил, что "написал заявление об уходе по собственному желанию". 10 июня прошло общее собрание учредителей. Новым президентом фонда стал депутат городской думы Тимофей Жуков.

"Знаю Тимофея уже пять лет. Работать он умеет, разговаривать – тоже. Задницей не крутит, и не переобувается. Ребята, которые его окружают, тоже достойные. Уверен, что он справится. Да и мы, старички, далеко не пойдем. Рядом будем. Если что, подскажем, посоветуем", - отметил Кабанов.