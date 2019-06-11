Роспотребнадзор и Минприроды поддерживают идею полного запрета пластиковых пакетов

Роспотребнадзор и Минприроды согласились с идеей полного запрета на продажу одноразовых изделий из пластика в России.

Ведомства обсудили проблему отходов на заседании СПЧ.

Так, Роспотребнадзор считает целесообразным законодательно закрепить поэтапное сокращение - вплоть до полного запрета - производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли.

Минприроды, однако, признает, что в условиях рыночной экономики запрет должен иметь достаточную обоснованность и учитывать последствия для хозяйствующих субъектов.

В мае глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что ведомство готовится к введению ограничения на продажу одноразовой пластиковой посуды. Министерство поддерживает мировую тенденцию за сокращение использование пластика, пояснил он.

В апреле министр не исключил, что Россия может отказаться от использования одноразового пластика. Но, по его словам, "к таким решениям нужно быть готовым".

От использования одноразового пластика постепенно отказываются во всем мире. В марте Европарламент одобрил закон, запрещающий с 2021 года продажу одноразовой пластиковой посуды.