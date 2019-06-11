Неосвоенные средства, недострои и бесхозные здания: Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере образования и науки

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Министерство образования и науки, Минобр (2018) | Фото: og.ru

Неосвоенные средства, недострои и бесхозные здания: Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере образования и науки

Счетная палата (СП РФ) выявила ряд нарушений при исполнении бюджета в сфере образования и науки. Министерство просвещения ввело в эксплуатацию только восемь объектов из 20, а Министерство науки и высшего образования не закрепило за Российской академией наук большую часть зданий, находящихся у нее на балансе. Также образовательные ведомства не предоставили аудиторам информацию для оценки реализации госпрограммы по развитию образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

Прошедший год был непростым для Министерства образования и науки РФ, которое трансформировалось в Минпросвещения и Миннауки и высшего образования. Аудиторы связали ряд нарушений по исполнению бюджета именно с этим фактором, ведь ликвидационные процедуры еще не завершены.

В 2018 г. Минпросвещения исполнило бюджет лишь на 85,9%. Ведомство планировало ввести в эксплуатацию 20 объектов и разработать проектно-сметную документацию на 21 объект, а ввело только восемь.

Курчатовский институт не законсервировал два объекта, строительство которых не ведется с 2006 г. На них по адресной инвестиционной программе выделили 75,3 млн руб.

Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова получила на строительство Картинной галереи 535 млн руб., а освоила только около 40% выделенных средств. Срок действия разрешения на строительство истек еще в 2017 г., тогда как готовность объекта не превышает 10%.

Отдельный блок – нарушения при распоряжении имуществом. Из 447 объектов, находящихся на балансе РАН, за Академией закреплен лишь 171 объект. Остальные требуют перезакрепления или передачи в казну Российской Федерации.

Также Минобрнауки не зарегистрировало право оперативного управления на девять объектов недвижимого имущества. Право оперативного управления не зарегистрировано в отношении восьми объектов МГУ и 19 зданий СПбГУ.

Кроме этого, Минобрнауки не представило аудиторам информацию для подготовки годового отчета о реализации четырех госпрограмм, в том числе госпрограммы "Развитие образования".

Министерство образования и науки, Минобр(2018)|Фото: og.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Неосвоенные средства, недострои и бесхозные здания: Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере образования и науки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: министерство просвещения, министерство науки и высшего образования, минобр, счетная палата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети