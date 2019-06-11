Неосвоенные средства, недострои и бесхозные здания: Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере образования и науки

Счетная палата (СП РФ) выявила ряд нарушений при исполнении бюджета в сфере образования и науки. Министерство просвещения ввело в эксплуатацию только восемь объектов из 20, а Министерство науки и высшего образования не закрепило за Российской академией наук большую часть зданий, находящихся у нее на балансе. Также образовательные ведомства не предоставили аудиторам информацию для оценки реализации госпрограммы по развитию образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

Прошедший год был непростым для Министерства образования и науки РФ, которое трансформировалось в Минпросвещения и Миннауки и высшего образования. Аудиторы связали ряд нарушений по исполнению бюджета именно с этим фактором, ведь ликвидационные процедуры еще не завершены.

В 2018 г. Минпросвещения исполнило бюджет лишь на 85,9%. Ведомство планировало ввести в эксплуатацию 20 объектов и разработать проектно-сметную документацию на 21 объект, а ввело только восемь.

Курчатовский институт не законсервировал два объекта, строительство которых не ведется с 2006 г. На них по адресной инвестиционной программе выделили 75,3 млн руб.

Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова получила на строительство Картинной галереи 535 млн руб., а освоила только около 40% выделенных средств. Срок действия разрешения на строительство истек еще в 2017 г., тогда как готовность объекта не превышает 10%.

Отдельный блок – нарушения при распоряжении имуществом. Из 447 объектов, находящихся на балансе РАН, за Академией закреплен лишь 171 объект. Остальные требуют перезакрепления или передачи в казну Российской Федерации.

Также Минобрнауки не зарегистрировало право оперативного управления на девять объектов недвижимого имущества. Право оперативного управления не зарегистрировано в отношении восьми объектов МГУ и 19 зданий СПбГУ.

Кроме этого, Минобрнауки не представило аудиторам информацию для подготовки годового отчета о реализации четырех госпрограмм, в том числе госпрограммы "Развитие образования".