Глава "Яндекса" предупредил об усилении контроля за интернет-компаниями со стороны властей

Глава "Яндекса" Аркадий Волож обратился к акционерам компании в преддверии годового собрания. Он, в частности, отмечает, что в будущем интернет-компании по всему миру будут вынуждены приспосабливаться к усилению регулирования отрасли. И Россия не станет исключением.

"Государственные органы целого ряда стран признали стратегическое значение технологий для государства и стали пристальнее следить за работой крупных технологических компаний", - цитирует "Интерфакс" Воложа.

"Работать в таких условиях - непростая задача", - подчеркнул в обращении Волож, пообещав акционерам и пользователям обеспечивать "наилучшие результаты" деятельности компании через ведение диалога с органами государственной власти в странах присутствия "Яндекса".

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ потребовала у "Яндекса" передать ей так называемые ключи шифрования некоторых сервисов компании. Ранее за отказ в подобной просьбе в России началась блокировка мессенджера Telegram.