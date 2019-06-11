08 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Глава "Яндекса" предупредил об усилении контроля за интернет-компаниями со стороны властей

Глава "Яндекса" Аркадий Волож обратился к акционерам компании в преддверии годового собрания. Он, в частности, отмечает, что в будущем интернет-компании по всему миру будут вынуждены приспосабливаться к усилению регулирования отрасли. И Россия не станет исключением.

"Государственные органы целого ряда стран признали стратегическое значение технологий для государства и стали пристальнее следить за работой крупных технологических компаний", - цитирует "Интерфакс" Воложа.

"Работать в таких условиях - непростая задача", - подчеркнул в обращении Волож, пообещав акционерам и пользователям обеспечивать "наилучшие результаты" деятельности компании через ведение диалога с органами государственной власти в странах присутствия "Яндекса".

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ потребовала у "Яндекса" передать ей так называемые ключи шифрования некоторых сервисов компании. Ранее за отказ в подобной просьбе в России началась блокировка мессенджера Telegram.

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Глава "Яндекса" предупредил об усилении контроля за интернет-компаниями со стороны властей

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Теги: яндекс, аркадий волож, контроль, власти



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