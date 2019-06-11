08 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы хочет создать в Екатеринбурге "полицию граффити"

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил создать в столице Среднего Урала "полицию граффити" – экспертное сообщество, которое решало бы, какие именно "узоры" следует оставить в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В своём Facebook политик рассказал, что, проходя недавно возле екатеринбургской Филармонии, он увидел нарисованного на лестнице участника "Могучей кучки", композитора Модеста Мусоргского, имя которого ещё носит расположенная в столице Урала консерватория.

"Подумал тогда: "Хороший портрет, только подписать бы его, кто такой". А сегодня мне сообщили, что накануне его смыли городские службы", - написал Иванов.

Поступок коммунальщиков вызвал у депутата Госдумы "противоречивые ощущения".

"С одной стороны, разрисовывать из баллончика дома и заборы – вандализм. С другой, в Екатеринбурге много интересных, известных уличных художников. Они любую серую стену превратят в туристическую достопримечательность. Возникает вопрос: какие граффити стирать, а какие – оставлять? Каждый раз проводить опрос жителей – не выход. В качестве решения в помощь коммунальным службам можно привлечь на общественных началах экспертов, например, из архитектурного университета. Пусть они в спорных ситуациях дают свое художественное заключение: оставлять или нет", - отметил политик.

Иванов добавил, что "качественные граффити город только украсят".

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Депутат Госдумы хочет создать в Екатеринбурге "полицию граффити"

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Теги: Максим Иванов, граффити



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