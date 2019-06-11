Забастовка в Советском откладывается: директора центра культуры восстановили в должности

Директора городского центра культуры и спорта Александра Блинова восстановили в должности после того, как работники учреждения обратились к окружным властям с просьбой вмешаться в ситуацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Советского района.

Накануне состоялось заседание рабочей группы по урегулированию конфликта. В заседании приняли участие представители окружного департамента культуры, городской и районной администрации и работники центра. По итогам совещания была разработана "дорожная карта" по внесению изменений в устав городского центра культуры и спорта и корректировке положения об оплате труда.

Новое заседание намечено на 17 июня. Как сообщил наш источник, знакомый с ситуацией, забастовка пока откладывается.

"Сейчас у нас создана рабочая группа. Обсуждаем план дальнейших действий. До 17 числа должны прийти к каким-то конкретным решениям. Если не придем, тогда будем уже рассматривать", - сообщил он.

Напомним, 10 июня часть коллектива - 28 человек планировали начать забастовку из-за низких зарплат. После к ним планировали присоединиться и остальные работники. Размер зарплат работников центра культуры и спорта находится на уровне МРОТ, установленного в Югре.