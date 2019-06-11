В Москве оказались самые благоприятные условия для ведения бизнеса. Остальных призывают "очень быстро бежать вперед"

Самые благоприятные условия для ведения бизнеса в 2019 году зафиксированы в Москве. Столица России возглавила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов РФ, подготовленный бизнес-объединениями и АСИ. Его результаты были презентованы на Петербургском международном экономическом форуме. Москва стала новым лидером рейтинга, сдвинув позиции Татарстана и Тюменской области. Подробности - в материале Накануне.RU.

В этом году динамика улучшения показателей инвестиционного климата в российских регионах продолжает положительный рост, хотя и не такими высокими темпами, как в прошлом году. На протяжении трех лет 62 региона стабильно усиливали свою инвестиционную привлекательность. Об этом заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, представляя результаты рейтинга. Она упомянула, что в этом году попасть в ТОП-20 было сложнее, а чтобы сохранить позицию "надо было прибавить минимум четыре балла в рейтинге". "Если роста нет, то откат был неизбежен", - констатировала она.

Лидеров нынешнего рейтинга на будущее предупредили: "чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать вперед".

Оценивали инвестклимат в каждом отдельном регионе авторитетные эксперты и местные предприниматели, в рейтинге учтена позиция более 400 тыс. представителей предпринимательского сообщества. В целом рейтинг направлен на улучшение условий ведения бизнеса, создание эффективных институтов развития и снятие ограничений и барьеров.

На этот раз лучшие показатели с этой точки зрения продемонстрировала Москва, которая потеснила Татарстан, неоднократно покорявшего эту вершину, и Тюменскую область, лидера прошлого года.

Регионов-лидеров "вычислить" легко - именно в них запускаются новые производства, новые инфраструктуры, кластеры перспективных технологий. Столица, как витрина инвестиционных возможностей России, последние годы стабильно была в десятке, а в прошлом году расположилась на втором месте.

Мэр Москвы Сергей Собянин объясняет, что восхождение на первое место в рейтинге произошло "не вдруг", за этим стоит огромная система работы власти и бизнеса по формированию комфортной среды для предпринимательства.

"Просто так взять и сделать что-то такое, чтобы выйти на первое место, невозможно. Это огромная системная работа власти и бизнеса. Это гигантский механизм, более 2 трлн инвестиций в основной капитал. Это накопленные инвестиции, которые влекут за собой следующие вложения", - заявил он, комментируя успехи своей управленческой команды в этом направлении.

Он уточнил, что в первом квартале текущего года инвестиции в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 25%.

"Важна инфраструктура, административные барьеры, финансовая поддержка бизнеса. Но бизнес становится другим. Мы переходим в новую эпоху промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникаций. Мы переходим в новую экономику. Это чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей", - считает Собянин.

По его словам, на развитие бизнеса существенно влияет комфортная городская среда. "Бизнес идет туда, куда идут люди. А люди идут туда, где им комфортно", - отметил столичный градоначальник.

"Но это не будет происходить, если у тебя нет ресурсов, вложений, капитала. Это такое колесо, которое надо запустить, и вместе с бизнесом толкать его вперед. Тогда будет развитие регионов и бизнеса",- добавил Собянин.

Курирующий региональную политику в правительстве Виталий Мутко согласился с мнением главы Москвы. "Пришло понимание, что нужна среда. Не поедет бизнес, если не будет комфортной, безопасной среды, доступной социальной инфраструктуры, культуры", - подчеркнул он.

Многие региональные руководители придерживаются мнения, что развитие комфортной городской среды является ключевым условием создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Об этом говорит и глава Тюменской области Александр Моор. Сегодня есть большое количество проектов, которые отражены в нашем бюджете, в наших государственных программах, самое главное – в региональной составляющей национального проекта по развитию комфортной городской среды", - сказал он по итогам презентации рейтинга.

Впрочем, Тюменской области в этом году не удалось удержать первенство в национальном рейтинге. Однако власти региона не считают откат на третье место по состоянию инвестклимата существенным поражением, поскольку "отрыв от лидеров небольшой". "Безусловно, высокая конкуренция. Мы понимаем те места, над которыми нужно работать, где нужно улучшать, потому что рейтинг сложный, состоит из показателей по четырем группам. В каждой из них мы понимаем, где мы находимся, потому что по итогам рейтинга дается более подробная таблица. И каждый год мы делали работу над ошибками. В этом году такую же работу проведем", - заверил Моор. По его мнению, результаты рейтинга позволят мобилизовать ресурсы управленческой команды для движения региона вперед.

В пятерку самых инвестиционно привлекательных регионов вошли Калужская область и Санкт-Петербург. Тульская область оказалась на шестом месте. Глава этого региона Алексей Дюмин посетовал, что ожидал лучших результатов, но тут же сообщил, что удовлетворен выходом на новый и более близкий к лидерам уровень.

"Инвестор, который заходит в наш регион, становится жителем нашего региона, и их проблемы на пути продвижения - наши проблемы", - поделился он секретом развития инвестклимата в области. Дюмин заявил, что новые "цифровые" механизмы реализации взаимодействия власти и бизнеса позволяют ему оперативно следить за ситуацией - на его смартфоне отображены все срезы и возникающие проблемы, уточнил он. "В течение суток-двух эта проблема устраняется. Если проблема не устраняется, то я лично подключаюсь и решаю проблему, независимо от того, это крупный инвестор, малый или средний бизнес",- подчеркнул губернатор.

Наибольший рывок в рейтинге совершила Республика Саха-Якутия во главе с новым губернатором Айсеном Николаевым. Регион показал самый большой прогресс по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 52-й на 22-ю позицию.

"Мы провозгласили политику полной прозрачности и прямой связи с бизнесом", - объясняет Николаев. И это дало свои результаты: на 46% по сравнению с 2017 годом снизилось количество проверок бизнеса, на 21% - количество внеплановых проверок, на четверть снижено число контрольных функций, и на четверть - количество предпринимателей, подвергшихся давлению.

"Есть реальное снижение административного давления",- заявил глава Якутии. Кроме того, эффективнее заработала система помощи бизнесу. "Ранее институты поддержки в регионе работали разрозненно, сейчас есть четкая система", - добавил он.

В лидерах роста также оказалась Самарская область. В этом году она прибавила 24 места, два года назад она находилась на 65-м месте. "Чтобы двигаться вперед, нам нужно было в два раза быстрее бежать, чем другим регионам", - считает глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что в прошлом году рост внебюджетных инвестиций в регион составил 5,9%, а ведущие мировые рейтинговые агентства повысили статус региона со стабильного на инвестиционный. "Мы ориентируемся на лидеров, учимся у них… готовые успешные кейсы нам сильно помогают в движении вперед", - указал Азаров.

Заметный рост (на 16 позиций) показал Крым. Глава региона Сергей Аксенов признался, что показать динамику улучшения состояния инвестклимата удалось благодаря поддержке субъектов РФ с материка и обращению к их опыту. "База была нулевая, приходилось преодолевать тяжелое наследние украинского Крыма. Но нам помогает легкая доступность к лучшим практикам субъектов РФ", - заявил он.

Напротив, три позиции потерял Ханты-Мансийский автономный округ (в этом году расположился на 17-м месте). Авторы исследования обнародовали лишь первую 20-ку рейтинга. Ямал, Свердловская, Челябинская, Курганская области, Пермский край оказались за ее пределами.

Ряд регионов стали аутсайдерами рейтинга. Так, Севастополю, Орловской области, Волгоградской области и Республике Тыва гендиректор АСИ Светлана Чупшева посоветовала правильно выстроить взаимодействие с бизнесом.

В целом колоссальные рывки и эффективность показали те регионы, которые использовали новую модель взаимоотношения региональной власти и бизнеса. Об этом заявил помощник президента Андрей Белоусов.

"Еще пять лет назад доминировала модель работы с якорными инвесторами и создания эксклюзивных условий для них. Но эта модель себя исчерпала, потому что не создавала доверие между предпринимателями и властью. Сегодня пришла новая модель, ядром которой является открытость, справедливость, уважительность и простота процедур", - заявил он.

Влияет на инвестиционную привлекательность и способность управленцев адаптироваться к изменению бизнес-процессов под влиянием цифровых технологий, уверен Белоусов.

Также он призвал сократить давление со стороны силовых структур и контрольно-надзорной деятельности. Как сообщил помощник президента РФ, осенью текущего года должна заработать платформа, где каждый предприниматель, который подвергся давлению со стороны силовых ведомств, сможет запустить процесс проверки со стороны центрального аппарата МВД законности и обоснованности действий соответствующих сотрудников на местах.

"В течение года надеюсь, что все это получится", - отметил Белоусов.

Каждый субъект РФ "сегодня сдает экзамен", и инвестиционная привлекательность регионов напрямую увязана со степенью успешности реализации национальных проектов. Лучших правительство намерено поддержать, и у регионов не остается никакого выбора, кроме как "бежать вперед".