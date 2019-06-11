Опрос ВЦИОМ: Россия – великая держава, но с добрыми людьми - напряжёнка

В преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о символах национальной гордости.

Оказалось, что само слово "Россия" граждане ассоциируют в первую очередь с Родиной (31%) и великой державой (29%). Преимущественно это люди старшего поколения. Каждый десятый при слове "Россия" представляет огромную территорию и большую страну. Еще 7% ассоциируют это слово с сильной армией, 4% - с добрыми и хорошими людьми, столько же – с надеждой на светлое будущее. Среди негативных ассоциаций россияне назвали низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).

Главными символами России респонденты считают официальные символы, такие как герб, гимн и флаг, а также единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность (по 16%). Для 9% опрошенных символом нашей страны является богатая природа. Любовь к Родине как символ России признают 6% участников опроса, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.

Вооруженные силы России вызывают чувство гордости у каждого пятого (20%) опрошенного. Каждый седьмой (14%) испытывает гордость за единство нашей нации и черты ее характера. Еще 8% гордятся развитием спорта в стране и победами спортсменов. А для 7% поводом для гордости служит внешняя политика и то, как другие страны к нам относятся.