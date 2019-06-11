Взрыв газа произошел в жилом доме в Сочи

Хлопок бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Адлерском районе Сочи.

ЧП случилось на улице Садовая. По данным МЧС, возгорания вслед за хлопком не последовало. Эвакуировано 30 человек.

В квартире нарушено остекление, обрушений конструкций нет.

10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме №42 по Черноисточинскому шоссе. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома.

Взрывной волной из окна выбросило мужчину, который сегодня утром умер в реанимации.