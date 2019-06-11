08 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Федор Конюхов, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Мы получим прорывной шаг в узнаваемости региона". Текслер предложил Конюхову стать амбассадором Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил известному путешественнику Федору Конюхову стать амбассадором Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, встреча Алексея Текслера и Федора Конюхова прошла на автомобильном заводе "Урал" в Миассе. Именно здесь в 2002 году была создана весельная лодка, на которой путешественник впервые пересек Атлантический океан.

"Такие люди, как Вы, это достояние России. У меня возникло предложение к Федору Филипповичу: я попросил его стать послом, амбассадором Челябинской области. Мы понимаем, что он постоянно путешествует, общается с людьми, а его достижения в мировом масштабе являются серьезными. Мы все с вами были бы очень горды, если бы Федор Филиппович представлял Челябинскую область", - отметил глава региона.

Также Алексей Текслер предложил организовать автопробег по Челябинской области на автомобилях "Урал", который возглавит Федор Конюхов. Это позволит не только подтвердить возможности автомобилей, но и посмотреть красивые места Южного Урала.

Алексей Текслер, Федор Конюхов,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В центре развития туризма Челябинской области считают, что такое предложение безусловно полезно для популяризации туризма в регионе.

"Когда человек, живущий за пределами России или в отдаленных ее местах, принимает решение куда ему съездить попутешествовать, безусловно у него в голове идет информация о том, что он слышал и знает. И наша основная задача продвигать и говорить о достопримечательностях Южного Урала. У нас их на самом деле очень много и Федор Конюхов давний поклонник Челябинской области. И, если этот человек, а его знают во всем мире, будет говорить про Челябинскую область, то безусловно мы получим большой прорывной шаг в узнаваемости нашего региона. Я думаю, Алексей Леонидович сделал хороший шаг, предложив Федору Конюхову стать амбассадором Челябинской области", - сообщил Накануне.RU директор центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

"В команду Текслера вошел знаменитый путешественник Федор Конюхов. Он стал амбассадором Челябинской области по туризму. Объявили об этом в туристической столице региона Миассе, на заводе Уралаз, выпускающем грузовики Урал - один из узнаваемых областных брендов. Вне зависимости от сиюминутного выборного контекста, привлечь Конюхова в качестве туристического посла - это интересное для региона решение на долгосрочную перспективу", - уверен политолог Александр Мельников.

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"Мы получим прорывной шаг в узнаваемости региона". Текслер предложил Конюхову стать амбассадором Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, Федор Конюхов, туризм, развитие туризма,



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