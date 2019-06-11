08 Октября 2020
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глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (2015) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

"Это может являться коррупционным фактором": в Счетной палате заявили о неэффективности проверок Рособрнадзора

Результаты проведенных Рособрнадзором проверок зачастую оспариваются в суде, что может свидетельствовать о несовершенстве нормативных актов в сфере лицензирования и аккредитации. К такому выводу пришла Счетная палата по результата проверки деятельности образовательных ведомств, сообщили Накануне.RU в СП РФ.
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Аудиторы отметили снижение эффективности государственного контроля в сфере образования по шести из 20 показателей: общее число проверок сократилось в 2018 г. в 1,8 раза. Кроме того, не реализуется план по внедрению модели риск-ориентированного подхода проведения мероприятий, на разработку которой потрачено 2,6 млн руб.

"Также необходимо отметить, что результаты проведенных Рособрнадзором мероприятий зачастую оспариваются в суде. Так, суд признал недействительными распоряжения о приостановлении государственной аккредитации и лицензии двум частным организациям высшего образования", - сообщили в СП РФ.

"Это может свидетельствовать о несовершенстве нормативных актов в сфере лицензирования и аккредитации, что, в свою очередь, может являться коррупционным фактором", – подчеркнул аудитор.

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"Это может являться коррупционным фактором": в Счетной палате заявили о неэффективности проверок Рособрнадзора

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Теги: рособрнадзор, счетная палата, коррупция, проверка



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