"Это может являться коррупционным фактором": в Счетной палате заявили о неэффективности проверок Рособрнадзора

Результаты проведенных Рособрнадзором проверок зачастую оспариваются в суде, что может свидетельствовать о несовершенстве нормативных актов в сфере лицензирования и аккредитации. К такому выводу пришла Счетная палата по результата проверки деятельности образовательных ведомств, сообщили Накануне.RU в СП РФ.

Аудиторы отметили снижение эффективности государственного контроля в сфере образования по шести из 20 показателей: общее число проверок сократилось в 2018 г. в 1,8 раза. Кроме того, не реализуется план по внедрению модели риск-ориентированного подхода проведения мероприятий, на разработку которой потрачено 2,6 млн руб.

"Также необходимо отметить, что результаты проведенных Рособрнадзором мероприятий зачастую оспариваются в суде. Так, суд признал недействительными распоряжения о приостановлении государственной аккредитации и лицензии двум частным организациям высшего образования", - сообщили в СП РФ.

"Это может свидетельствовать о несовершенстве нормативных актов в сфере лицензирования и аккредитации, что, в свою очередь, может являться коррупционным фактором", – подчеркнул аудитор.