Милонов посоветовал своим коллегам-депутатам посещать логопеда

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что его коллеги-парламентарии должны говорить на идеальном русском языке. Для коррекции речи он предлагает народным избранникам посещать логопеда.

"Власть - это власть. Ты не активист с сачком, ты - государственный человек. Ты должен соответствовать определенному уровню. Это должно относиться в равной степени и к культуре речи - люди должны говорить без диалектов, без акцента. Они должны говорить на идеальном русском языке - депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить", - цитирует Милонова агентство городских новостей "Москва".

Часто проблемой парламентариев, равно как и чиновников, является даже не диалект или дефекты речи, а косноязычие, из-за которого они попадают в конфузные ситуации. Впрочем, некоторые даже сумели сделать из этого свою фишку, как, например, Виктор Черномырдин.