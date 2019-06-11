"Депутатам думы Екатеринбурга отказало чувство самосохранения". Мэрия готовит ответ на демарш

Отказ депутатов думы Екатеринбурга голосовать за поправки в городской бюджет в мэрии расценивают как демарш, направленный на получение рядом народных избранников определённых преференций.

Как сообщили Накануне.RU источники в администрации областной столицы, требования народных избранников во главе со спикером думы Игорем Володиным не имеют под собой фактических оснований. В частности, в мэрии утверждают, что пытаются работать с депутатами в режиме постоянного диалога по всем интересующим их вопросам, включая создание медиахолдинга, однако руководство думы зачастую игнорирует встречи, а порой их просто срывает, как это было в случае отказа провести внеочередное заседание представительного органа, где планировалось заслушать отчёт главы муниципалитета Александра Высокинского.

Что касается взаимодействия думы с профильными замами мэра, то, по словам источников, чиновники мэрии постоянно присутствуют, выступают и отвечают на вопросы депутатов на заседаниях комиссий. Претензии Володина, фактически, обвинившего горадминистрацию в игнорировании обращений народных избранников, также считают беспочвенными, объясняя это тем, что спикер не настроен на конструктивную работу с мэрией.

При этом в администрации муниципалитета удивлены тем, что сегодняшняя запись трансляции заседания думы была сначала полностью изъята аппаратом представительной власти, а затем видео восстановили на сайте в урезанном виде – без самых острых моментов, связанных с критикой городской администрации и заявлений некоторых депутатов о возможном перекрытии жителями дорог в районе Химмаша из-за неприятных запахов, идущих от южных очистных сооружений.

Напомним, что в настоящее время Екатеринбург готовится принять юбилейный Инноппром и саммит GMIS, на который, как ожидается, приедут главы 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин. И любые попытки дестабилизировать обстановку в городе могут пресекаться федеральным руководством самым жёстким образом. Позицию думы в этом контексте мэрия расценивает как потерю чувства самосохранения.

Как стало известно Накануне.RU, сегодня в течение рабочего дня администрация Екатеринбурга даст официальные комментарии по поводу ситуации, сложившейся в городской думе.