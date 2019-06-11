08 Октября 2020
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Андрей Бочаров (2013) | Фото: Накануне.RU

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора Бочарова

Бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев задержан по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, операция была проведена совместно с ФСБ.

Бочаров был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в апреле 2014 года.

Покушение произошло в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

В конце мая сообщалось, что по делу о покушении задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

По данным ФСБ, нападением он пытался запугать главу региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. На рынке Ремезов сдавал в субаренду торговые площади.

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Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора Бочарова

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Теги: андрей бочаров, покушение, михаил музраев



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