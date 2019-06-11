Минпрос не уследил: Лицей-интернат в Геленджике работает без разрешения на ввод в эксплуатацию

Пять объектов Лицея-интерната в городе Геленджике используются без разрешения на ввод в эксплуатацию, что создает угрозу для детей. К такому выводу пришла Счетная палата (СП РФ) по итогам проверки деятельности подведомственных Министерству просвещения организаций, сообщили Накануне.RU в СП РФ.

Министерство просвещения осуществляло недостаточный контроль за деятельностью подведомственных организаций, заключили аудиторы.

По данным СП РФ, пять объектов Лицея-интерната в городе Геленджике с 2000-2005 гг. используются без разрешения на ввод в эксплуатацию.

"Это создает опасные условия для обучения детей", – подчеркнул аудитор Михаил Мень.