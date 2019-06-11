08 Октября 2020
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Политика Свердловская область
заксобрание свердловской области (2011) | Фото: Накануне.RU

Сторож идёт на довыборы в заксобрание Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области приняла документы от первого кандидата на довыборы в региональное заксобрание – борьба пойдёт за вакантный мандат по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Им стал 53-летний Вадим Носков. Он родился в 1966 г., "вышку" получил в УрГУ, сейчас работает сторожем. Он – самовыдвиженец, поэтому ему предстоит собрать в свою поддержку не менее 4,4 тыс. подписей избирателей.

Напомним, ранее прошли праймериз "Единой России", посвящённые, в частности, и довыборам в ЗакСо. Согласно их итогам, в Орджоникидзевском округе Екатеринбурга на первом месте – депутат гордумы, учредитель рынка "Омега" и торгово-развлекательного центра "ЭкоМолл Гранат" Владимир Смирнов (у него – более 66%). За ним следуют тренер-преподаватель спортивного клуба боевых единоборств Кирилл Перов, педагог-психолог Мария Харисова, пенсионер Сергей Шестаков и председатель благотворительного фонда "Ветераны органов внутренних дел" Владимир Черменинов.

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Сторож идёт на довыборы в заксобрание Свердловской области

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Теги: Вадим Носков, сторож, заксобрание Свердловской области



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