Роспотребнадзор выступил против уничтожения продуктов, пригодных для употребления в пищу

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предлагает запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Это следует из документов, опубликованных Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Ранее Совет призвал различные ведомства высказать свои позиции по поводу сокращения отходов и реализации нацпроекта "Экология".

В позиции Роспотребнадзора, в частности, говорится: "В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Там же говорится о необходимости создания нормативов по использованию пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников биоэнергетики.

Пока неизвестно, будут ли нормы распространяться (если они вообще будут приняты) на так называемую "запрещенку" – санкционные продукты, которые периодически изымаются как незаконно ввезенные и уничтожаются на свалках, например, под гусеницами бульдозеров.