08 Октября 2020
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Экономика В России
санкционные продукты, груши, Екатеринбург (2017) | Фото: Екатеринбургская таможня

Роспотребнадзор выступил против уничтожения продуктов, пригодных для употребления в пищу

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предлагает запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Это следует из документов, опубликованных Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Ранее Совет призвал различные ведомства высказать свои позиции по поводу сокращения отходов и реализации нацпроекта "Экология".

В позиции Роспотребнадзора, в частности, говорится: "В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Там же говорится о необходимости создания нормативов по использованию пищевых отходов и невостребованных пищевых продуктов (отходов) как источников биоэнергетики.

Пока неизвестно, будут ли нормы распространяться (если они вообще будут приняты) на так называемую "запрещенку" – санкционные продукты, которые периодически изымаются как незаконно ввезенные и уничтожаются на свалках, например, под гусеницами бульдозеров.

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Роспотребнадзор выступил против уничтожения продуктов, пригодных для употребления в пищу

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Теги: роспотребнадзор, продукты, уничтожение



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