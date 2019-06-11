В Счетной палате назвали необоснованной дополнительную экспертизу школьных учебников

В Счетной палате (СП РФ) назвали необоснованной дополнительную экспертизу школьных учебников, которую Министерство образования инициировало весной прошлого года. Аудиторы отметили, что это повлекло сокращение доли определенных издательств, пособия которых используются в школах в настоящее время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

Министерство просвещения утвердило новый перечень школьных учебников, сообщили в Счетной палате.

"Из действующего ранее перечня путем необоснованного направления учебников на дополнительную экспертизу исключено значительное число учебников, что повлекло за собой сокращение доли определенных издательств, учебники которых используются в школах в настоящее время", - отмечают аудиторы.

В Минпросвещения поступило предупреждение ФАС о необходимости включить в Федеральный перечень (ФПУ) исключенные учебники, срок исполнения которого еще не наступил.

Счетная палата держит вопрос на контроле.

Напомним, весной прошлого года Министерство образования и науки РФ подвело итоги дополнительной экспертизы 1 тыс. 809 учебников, которые поступили от издательств в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в школах. Проверка показала, что 30% из них недостойны включения в ФПУ из-за ошибок и неточностей.

Одно из издательств, учебники которого Минобр направило на допэкспертизу, подало на ведомство в суд.

В августе прошлого года на общероссийском родительском собрании министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что в федеральном перечне – 1 тыс. 376 учебников. Министерство продолжает формировать новый список учебных пособий, руководствуясь "экспертным" подходом, подчеркивала глава ведомства.