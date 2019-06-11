На Южном Урале маленького мальчика убило током за игрой в прятки

В Миньяре 7-летнего ребенка убило током.

Трагедия произошла вечером 2 июня в квартире жилого дома, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мальчик находился в своей квартире вместе с мамой и своим другом. Дети играли в прятки. Ребенок спрятался за электрическую плиту и, прикоснувшись к ее задней поверхности, получил удар током.

От полученной травмы мальчик погиб.

Как позднее рассказала мать погибшего мальчика, плита была с признаками неисправности. Сейчас следователи проводят проверку.