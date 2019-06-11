В Германии составили топ самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib составил рейтинг самых красивых русских имен – мужских и женских (на свое усмотрение, разумеется). Авторы списка пишут, что Россия - это очаровательная страна с богатой историей, поэтому ничего удивительного в том, что русские имена красиво звучат, нет.

Самыми красивыми мужскими именами стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита. А в списке самых красивых женских имен оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория, отмечают "Известия".

Стоит отметить, что Алексей и Николай уже давно не появляются в списке самых популярных в России имен. В этом году лидерство среди имен для новорожденных занимают Артем и София.