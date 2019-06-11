08 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
су-27 (2010) | Фото:aerospaceweb.org

Су-27 перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО

Истребитель Су-27 ВКС России перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО: RC-135 River Joint ВВС США и шведский Gulfstream.

Иностранные самолеты были замечены российскими средствами ПВО над нейтральными водами Балтики 10 июня.

Экипаж истребителя сопровождал иностранные самолеты, не допуская нарушения воздушного пространства РФ, сообщает Regnum со ссылкой на заявление Минобороны.

С 9 в акватории Балтийского моря начались ежегодные военно-морские учения Североатлантического альянса BALTOPS. В них будут участвовать 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса.

Как отмечалось, при этом основная часть маневров будет проходить возле границ России.

В начале июня США заявили, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над Средиземным морем.

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Су-27 перехватил над Балтийским морем два самолета-разведчика НАТО

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Теги: су-27, балтийское море, самолеты-разведчики



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