Эксперты FISU посетили "Екатеринбург-Арену", где планируется провести открытие и закрытие Универсиады в 2023 году

Сегодня комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) осмотрела "Екатеринбург-Арену", где планируется провести открытие и закрытие Универсиады в 2023 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что эксперты FISU прибыли в уральскую столицу, чтобы оценить ее готовность принять мероприятия Универсиады-2023, заявка на которую была принята без замечаний.

Вчера они осмотрели город, прогулявшись по центру, а сегодня посещают спортивные сооружения, заявленные по основным видам спорта.

Директор "Екатеринбург-Арены" Оксана Тищенко отметила, что комиссия восхищена исторической частью стадиона, а также инженерными решениями.

"Показали всю красоту, всю инженерию, возможности, на которые способен объект при открытии и закрытии Универсиады, если нам будет поручена такая честь", - сказала Тищенко.

"Стадион оснащен концертным звуком, концертным светом, который позволяет самостоятельно проводить концерты без монтажа дополнительного оборудования. У нас также предусмотрено специальное покрытие, которое позволяет в щадящем режиме прикрыть наш газон и не причинить ему никакого вреда. Как раз это покрытие будет использовано на концерте группы "Ленинград", который состоится 6 июля на нашей арене. Это будет для нас премьера, такой тест-драйв для проведения концертов", - отметила директор стадиона.

Отметим также, что сейчас "Екатеринбург-Арена" вмещает 35 тыс. зрителей, но после скорого демонтажа временных трибун число мест сократится до 23 тыс. Работы планируют провести уже в 2020 году.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что для проведения Универсиады в Екатеринбурге нужно построить еще пять спортивных сооружений. Кроме того, подготовку к студенческим играм следует увязать с планом мероприятий к 300-летию города в 2023 году.

Окончательное решение о проведении соревнований будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.