08 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Верховная рада, Киев, националисты (2014) | Фото: novayagazeta-ug.ru

У администрации Зеленского митинговали против "капитуляции"

Накануне вечером в Киеве, у здания администрации президента Украины, прошла акция "Остановим капитуляцию". Несколько тысяч человек протестовали против снятия блокады Донбасса и запрета на ответный огонь.
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Поводом для митинга послужили заявления главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кучмы о том, что 19 июня может обсуждаться снятие экономической блокады Донбасса и запрет на ответный огонь. Но после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма отмежевался как от снятия блокады, так и от возможности одностороннего прекращения огня.

По словам организаторов акции, они требовали, чтобы на переговоры в Минске допустили бывших боевиков, чтобы те не допустили капитуляции.

У центрального входа в здание даже произошла потасовка. Участники акции хотели повесить на дверь табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее порвала, после чего люди набросились на полицейского. Тот заявил, что не позволит российской символике (на табличке был герб России) висеть на администрации.

Участники выкрикивали: "Шлюха, выходи", "Чувак, выходи", "Кучму - геть!", держали плакаты такого же содержания.

Подобная акция прошла в Днепропетровске (Днепре). Правда, там вышли всего несколько десятков человек. "Мы считаем, что последние действия руководства страны - это приближение капитуляции перед Россией", - заявили организаторы.

Также отметим, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возбудил уголовные дела из-за предложения запретить ответный огонь в Донбассе и снять блокаду.

Интересно, что, помимо Кучмы, экс-президент Петр Порошенко, который ввел блокаду Донбасса, заявил, что блокады якобы нет.

"Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет, есть мое ответственное решение", - сказал олигарх на телеканале ICTV.

Эта реакция практически не оставляет президенту Владимиру Зеленсому шансов на урегулирование конфликта из-за обвинений в предательстве. Как сообщало Накануне.RU, после поднявшегося недовольства он заявил, что ВСУ будут жестко "отвечать" на обстрелы.

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У администрации Зеленского митинговали против "капитуляции"

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Теги: Украина, митинг, блокада, Донбасс



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