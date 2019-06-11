На Ямале директор "Надымгоргаза" вернул рабочим многотысячные долги по зарплате только после вмешательства замгенпрокурора

После совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда, которое провёл в Салехарде замгенпрокурора Юрий Гулягин, сотрудникам компании "Надымгоргаз" вернули долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.

Напомним, межведомственное совещание состоялось 16 мая. На нём Гулягин, в частности, устроил разнос главам окружных Гострудинспекции и управления службы судебных приставов. После него состоялся личный приём, на котором ямальцы пришли к замгенпрокурора с жалобами на нарушения пенсионного законодательства, долги по зарплате и некачественная работа управляющих компаний.

Во время встречи заместитель Юрия Чайки предостерёг гендиректора "Надымгоргаза" от нарушений закона. Работодатель под подпись был предупреждён о том, что ему грозит ответственность, если он не вернёт подчинённым деньги. Результат – вся сумма долга, 1,2 млн руб., возвращена рабочим.