Первый канал собирается показать, "как все было на самом деле" в Чернобыле

Выход мини-сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO породил новую волну интереса к трагическим событиям 1986 года. Уже известно о двух российских художественных проектах на эту тему, а документальный фильм собирается показать Первый канал. Лента выйдет в эфир 22 июня.

Проект HBO Первый канал показывает на своем сайте "Кино1ТВ" в партнерстве с сервисом Amediateka. Что касается документалки, то в ней авторы собираются "подробно рассказать, как было на самом деле" и "воспроизвести точную последовательность событий".

"Авторы расскажут, почему покончил с собой академик Валерий Легасов. Академик надиктовал пять магнитофонных кассет. В своём предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе, и тех, на ком лежит груз вины за случившееся", - цитирует ТАСС пресс-службу Первого канала.

Напомним, сериал о ликвидаторах с собой в главной роли уже начал снимать Данила Козловский, на НТВ в этом году выйдет детективный проект о событиях в Чернобыле с Игорем Петренко в главной роли.