"Газпром" продает свой офис в Салехарде

"Газпром" срочно продает свой офис в Салехарде по ул. Комсомольская, 4 за 1 млрд 20 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о продаже размещена на площадке компании по продаже непрофильных активов. В составе офисного комплекса 10 объектов недвижимого и 18 объектов движимого имущества.

"Здание офисного комплекса, сети тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, канализации, линии связи, проезды и площадки, котельная, подстанция трансформаторная, пункт газорегуляторный, станция насосная канализационная, электростанция дизельная, система пожарной сигнализации и пожаротушения, система электрохимзащиты сети газоснабжения, комплекс ИТС охраны, система аудио конференции, запорно-регулирующая арматура, оборудование (для вентиляции и кондиционирования, оздоровительного блока, насосное, сетей электроснабжения, электрическое низковольтное, водоподготовительное, КИПиА)", - говорится в презентации инвестпривлекательности офисного комплекса. В документах продажа обозначена как срочная.

Общая площадь составляет 5570,9 кв. м. Высота здания - три этажа. Начальная цена без НДС указана в 1 млрд 20 млн руб. Минимальная цена - 867 млн руб. без НДС.

Отметим, что по информации телеграм-канала "Газ Батюшка", офис пытались продать в 2017 г., но покупателя так и не нашли.