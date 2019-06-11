Власть Екатеринбурга размежевалась из-за бюджета. Пять с лишним млрд для города под вопросом.

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Александр Высокинский, Игорь Володин (2019) | Фото: Накануне.RU

Власть Екатеринбурга размежевалась из-за бюджета. Пять с лишним млрд для города под вопросом.

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин попытался объяснить журналистам, почему депутаты проголосовали против поправок в бюджет города, несмотря на запланированный рост финансирования за счёт федеральных и региональных источников. По его словам, администрация областной столицы не учитывает мнение народных избранников при распределении средств муниципальной казны, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Если с нами будет встречаться руководство нашего города, и мы определимся, конкретизируем все проблемы, наболевшие десятилетиями, то мы готовы включиться, а иначе будем вновь против, - заявил спикер представительного органа. - У меня лежит большая пачка предложений от депутатов, сформированных по наказам избирателей. Когда я их листаю, то вижу, что на 90% эти наказы не выполнены. Такое ощущение, что администрация живёт по своему плану, а дума – по своему. Мнение горожан, к сожалению, не учитывается".

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU по поводу вероятности "заморозки" трансфертов из вышестоящих бюджетов в объёме более 5 млрд руб, Володин сказал, что надеется на здравомыслие мэрии, которая найдёт возможность и время встретиться с народными избранниками и "порешать все эти проблемы".

Кроме того, председатель думы напомнил, что глава города Александр Высокинский на этапе формирования новой местной власти Екатеринбурга обещал закрепить за каждой думской комиссией своего профильного заместителя, однако это условие так и не выполнено. Такое отношение привело, в частности, к недопониманию при обсуждении финансирования муниципального медиахолдинга.

Если подытожить, получается, что депутаты "чисто" обиделись , что с их мнением исполнительная власть мало считается.

Но результат для горожан может быть печальным. Заморозка трансфертов - это прямая угроза исполнению бюджета города, решению многих городских проблем. То есть, народные избранники, по сути, проигнорировали нужды своих избирателей.

Впрочем, не в первый раз.

Александр Высокинский, Игорь Володин(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власть Екатеринбурга размежевалась из-за бюджета. Пять с лишним млрд для города под вопросом.

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дума Екатеринбурга, Игорь Володин, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2020 15:07 Мск Высокинского не смогут отправить в отставку за не предоставление отчёта
Ранее 25.06.2019 10:29 Мск Депутаты гордумы Екатеринбурга не собираются уходить на каникулы
Ранее 25.06.2019 08:34 Мск Отчёт главы Екатеринбурга перед депутатами гордумы опять перенесли
Ранее 21.06.2019 09:29 Мск Дата рассмотрения отчёта главы Екатеринбурга перед депутатами остаётся открытой
Ранее 17.06.2019 11:26 Мск Вице-губернатор увидел "воздействие крупного бизнеса" на думу Екатеринбурга
Ранее 17.06.2019 09:33 Мск Депутаты думы Екатеринбурга приняли "поправки Высокинского"
Ранее 14.06.2019 14:56 Мск Кризис миновал? Мэр и дума Екатеринбурга договорились: поправки в городской бюджет примут через неделю
Ранее 13.06.2019 07:58 Мск Мэр Екатеринбурга о демарше депутатов гордумы: "У нас всегда были разные мнения"
Ранее 11.06.2019 10:39 Мск "Депутатам думы Екатеринбурга отказало чувство самосохранения". Мэрия готовит ответ на демарш

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.06.2019 09:06 Мск Демарш думы Екатеринбурга: депутаты "завернули" поправки в бюджет города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети