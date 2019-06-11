Власть Екатеринбурга размежевалась из-за бюджета. Пять с лишним млрд для города под вопросом.

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин попытался объяснить журналистам, почему депутаты проголосовали против поправок в бюджет города, несмотря на запланированный рост финансирования за счёт федеральных и региональных источников. По его словам, администрация областной столицы не учитывает мнение народных избранников при распределении средств муниципальной казны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если с нами будет встречаться руководство нашего города, и мы определимся, конкретизируем все проблемы, наболевшие десятилетиями, то мы готовы включиться, а иначе будем вновь против, - заявил спикер представительного органа. - У меня лежит большая пачка предложений от депутатов, сформированных по наказам избирателей. Когда я их листаю, то вижу, что на 90% эти наказы не выполнены. Такое ощущение, что администрация живёт по своему плану, а дума – по своему. Мнение горожан, к сожалению, не учитывается".

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU по поводу вероятности "заморозки" трансфертов из вышестоящих бюджетов в объёме более 5 млрд руб, Володин сказал, что надеется на здравомыслие мэрии, которая найдёт возможность и время встретиться с народными избранниками и "порешать все эти проблемы".

Кроме того, председатель думы напомнил, что глава города Александр Высокинский на этапе формирования новой местной власти Екатеринбурга обещал закрепить за каждой думской комиссией своего профильного заместителя, однако это условие так и не выполнено. Такое отношение привело, в частности, к недопониманию при обсуждении финансирования муниципального медиахолдинга.

Если подытожить, получается, что депутаты "чисто" обиделись , что с их мнением исполнительная власть мало считается.

Но результат для горожан может быть печальным. Заморозка трансфертов - это прямая угроза исполнению бюджета города, решению многих городских проблем. То есть, народные избранники, по сути, проигнорировали нужды своих избирателей.

Впрочем, не в первый раз.