08 Октября 2020
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Политика За рубежом
Джулиан Ассанж (2017) | Фото: https://www.gazeta.ru/

СМИ сообщили о подаче США официального запроса на экстрадицию Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По данным Washington Post, это было сделано 6 июня. Согласно договору между Лондоном и Вашингтоном, после подачи запроса Вашингтон больше не может предъявить новые обвинения Ассанжу, пишет Regnum.

Напомним, Эквадор выдал Ассанжа британским властям 11 апреля. 1 мая журналисту был назначен тюремный срок на год.

В отношении Ассанжа с 2010 года ведет расследование Минюст США. Основателя WikiLeaks, в частности, вменяется придание огласке более 2 млн документов, связанных с сирийским конфликтом, и других материалов, составляющих гостайну в стране.

Ранее прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks. В этой стране Ассанж подозревается в преступлениях на сексуальной почве.

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СМИ сообщили о подаче США официального запроса на экстрадицию Ассанжа

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Теги: джулиан ассанж, сша, экстрадиция



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