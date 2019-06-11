СМИ сообщили о подаче США официального запроса на экстрадицию Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По данным Washington Post, это было сделано 6 июня. Согласно договору между Лондоном и Вашингтоном, после подачи запроса Вашингтон больше не может предъявить новые обвинения Ассанжу, пишет Regnum.

Напомним, Эквадор выдал Ассанжа британским властям 11 апреля. 1 мая журналисту был назначен тюремный срок на год.

В отношении Ассанжа с 2010 года ведет расследование Минюст США. Основателя WikiLeaks, в частности, вменяется придание огласке более 2 млн документов, связанных с сирийским конфликтом, и других материалов, составляющих гостайну в стране.

Ранее прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks. В этой стране Ассанж подозревается в преступлениях на сексуальной почве.