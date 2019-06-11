08 Октября 2020
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космодром восточный, стройка, депутат александр сидякин (2015) | Фото: twitter.com/A_Sidyakin

В городе-спутнике космодрома "Восточный" построят аэропорт – Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в городе-спутнике дальневосточного космодрома "Восточный" будет свой аэродром. Сроков строительства и объемов инвестиций он не озвучил.

В своем твиттере Рогозин написал: "Циолковский, Амурская область. Молодой город для молодых специалистов космодрома Восточный. В рамках второй очереди строительства стартового комплекса тяжёлой ракеты "Ангара" здесь появятся не только новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, но и свой аэропорт".

Согласно данным за 2018 год, в Циолковском (ранее – Углегорск) проживает около 6,5 тыс. человек. Город имеет статус ЗАТО.

Между тем, в СМИ появились сообщения о срыве сроков изготовления двух ракет "Ангара". Как сообщает РИА Новости, это произошло по вине омского филиала космического центра Хруничева ПО "Полет". Отставание в графике производства, по данным агентства, составляет от трех месяцев до одного года.

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В городе-спутнике космодрома "Восточный" построят аэропорт – Рогозин

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Теги: циолковский, космодром восточный, дмитрий рогозин, аэропорт, зато, строительство



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