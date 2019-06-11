Тюменская облдума станет местом для дискуссии: поправка о "свободном микрофоне" все же прошла

В Тюменской областной думе появятся парламентские "пятиминутки", на которых депутаты смогут озвучивать заявления вне тематике повестки дня.

Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение было принято на профильном комитете.

Автор инициативы оппозиционер Глеб Трубин, который добивался внедрения демократического элемента несколько лет, поблагодарил коллег из "партии власти" за поддержку важного пункта в регламенте.

Однако лидер думских эсеров Владимир Пискайкин возмутился тем, что "пятиминутки" будут звучать в конце повестки заседаний.

"Кому нужны выступления в конце заседания? Во всем мире в начале высказываются, а к концу дня в зале уже никого нет: ни журналистов, ни прокурора. Сами для себя будем выступать", - посетовал он.

Впрочем лидер тюменских "единороссов" Андрей Артюхов выразил уверенность, что новая норма, наоборот, заставит участников заседаний работать до конца дня.

В итоге изменения были приняты.