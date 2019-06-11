08 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Маргарита Павлова (2015) | Фото: Накануне.RU

Маргарита Павлова встретилась с осужденными, которые пожаловались в интернете на руководство колонии

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова встретилась с осужденными, которые пожаловались в интернете на руководство колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, заключенные ИК-2 записали видеообращение, в котором пожаловались на нарушениях их прав. Сейчас по данному факту организована прокурорская проверка. Как рассказал заключенный Валерий, начальник колонии угрожал им, что посадит в ПКТ, если заключенные будут жаловаться на администрацию.

"На поток поставлены азартные игры на деньги. Я обращался 2 года к сотрудникам по прямой трансляции к президенту РФ, за что пребывал в штрафном изоляторе 3 месяца, меня там кололи препаратами разными. Содержали в непригодных условиях, спал без простыней", - сообщил он.

Маргарита Павлова посетила следственный изолятор, куда временно переведены пятеро осужденных. На встрече с омбудсменом они подтвердили сказанное в видеообращении. Материалы будут направлены в прокуратуру и СК.

"Дело находится на контроле", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

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Маргарита Павлова встретилась с осужденными, которые пожаловались в интернете на руководство колонии

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Теги: колония, осужденные, жалобы, интернет, прокуратура, Маргарита Павлова,



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