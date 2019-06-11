08 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

Моор внёс в думу список из трёх фамилий на присвоение почетного звания 

Губернатор Александр Моор внёс в региональную думу вопрос о присвоении звания Почетный гражданин Тюменской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, в списке значится сразу три фамилии — это председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, бизнесмен и крупный сельхозпроизводитель Геннадий Рязанов, а также экс-руководитель региональной редакции ВГТРК Анатолий Омельчук.

"Все кандидатуры внесли большой вклад в развитие области", - подчеркнул лидер фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Примечательно, что вопрос на профильный комитет был вынесен с голоса, что вызвало возмущение у оппозиции — не было времени ознакомиться с представлением.

Впрочем, депутаты решили, что все представленные к почетному званию люди известные и достойны награды.

Звание предполагает крупные льготы, а также пожизненные ежемесячные денежные выплаты.

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Моор внёс в думу список из трёх фамилий на присвоение почетного звания 

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Теги: Анатолий Сушинских, Геннадий Рязанов, Анатолий Омельчук



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Ранее 20.06.2019 10:00 Мск В Тюменской области стало на три почётных гражданина больше

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