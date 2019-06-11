В Зауралье осудили сельчанку, которая в пьяном угаре вонзила нож в грудь своего знакомого

Жительница Катайска получила внушительный срок за попытку расправиться со своим знакомым.

Инцидент произошел в декабре прошлого года - в пьяном виде злоумышленница после ссоры со знакомым мужчиной схватилась за нож и вонзила лезвие в грудь пострадавшему, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Медики вовремя подоспели к мужчине и оказали ему помощь.

Суд с учетом прежних судимостей назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима.