В Махачкалинском порту произошел взрыв на танкере, сообщается о жертвах

В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по республике, в настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения емкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет.

МЧС сообщает о пострадавших, их количество не уточняется.

РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что погибли два человека, поиск еще одного моряка продолжается.

21 января два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. В результате происшествия погибли более 10 человек - граждане Индии и Турции.

По данным СМИ, одному из танкеров был запрещен вход в российский порт Темрюк из-за санкций США. По этой причине сжиженный газ перегружался в открытом море с одного судна на другого, в результате чего и произошло возгорание.

СКР возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).