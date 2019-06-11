Альфа-банк подает иски к структурам Хотина чтобы взыскать недвижимость, заложенную по кредитам

Альфа-банк собирается взыскать заложенную по кредитам недвижимость с бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления "Альфы" Андрея Соколова.

По данным издания, в 2017 г. банк заключил с Хотиным мировое соглашение по спору о его задолженности на $700 млн. Отвечая на вопрос о связи между задержанием Хотина, его уголовным делом и претензиями Альфа-банка, Андрей Соколов сообщил, что в последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению. Потому задолженность была объявлена срочной к платежу, были поданы иски для взыскания на заложенное по кредитам имущество

Он подчеркнул, что иски по взысканию залогов связаны с ситуацией вокруг "Югры", и что после ареста Хотина некоторые связанные с "Югрой" ковенанты стали нарушаться.

Спустя месяц после задержания Хотина, Альфа-банк подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков о взыскании долгов с банкира. Помимо Хотина ответчиком по некоторым искам являются связанные с ним компании, которые владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ "Черемушки" на Профсоюзной улице, торговым центром "Филион" на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке.

На вопрос какие активы банк может взыскать с Хотина, Соколов уточнил, что у него два бизнеса - нефть и недвижимость, и что по кредитам Альфа-банка есть реальные залоги, но нефтяных активов в них нет.

"Мы обеспечены залогом недвижимости. В этом плане мы достаточно хорошо себя ощущаем", — приводит издание слова председателя правления "Альфы".

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб. Фигурантами дела наряду с Хотиным выступают экс-глава правления "Югры" Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов и ряд других сотрудников банка.