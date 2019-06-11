08 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Демарш думы Екатеринбурга: депутаты "завернули" поправки в бюджет города

Дума Екатеринбурга сегодня отклонила корректировку городского бюджета на 2019 год, предложенную мэрией. При этом в местной казне с учётом поправок были предусмотрены более 5 млрд трансфертов из федерального и областного бюджетов на программы развития столицы Среднего Урала, в том числе строительство школ, жилья и планирование второй ветки метро, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Основные претензии народных избранников свелись к финансированию муниципальных СМИ в сумме 37 млн руб., строительства мемориального комплекса труженикам тыла времён Великой Отечественной войны за 100 млн руб. и расходам на молодёжную политику в 500 млн руб., которые депутаты считают неэффективными, исходя из событий вокруг строительства храма святой Екатерины.

Ключевым стало выступление председателя Игоря Володина, который заявил, что не будет голосовать за проект изменений бюджета из-за того, что мэрия не учитывает пожелания депутатов. В итоге 19 народных избранников высказались против корректировки муниципальной казны, 11 – за, шестеро воздержались. Теперь у администрации Екатеринбурга есть время на работу с конкретными депутатами, чтобы через две недели вернуться к вопросу, когда пройдёт последнее в этой сессии заседание гордумы.

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Демарш думы Екатеринбурга: депутаты "завернули" поправки в бюджет города

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Теги: дума Екатеринбурга, Игорь Володин, городской бюджет



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