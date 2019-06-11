08 Октября 2020
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Политика За рубежом
Церемония встречи Трампа в Пекине (2017) | Фото: http://news.xinhuanet.com

Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести переговоры в Японии

Председатель КНР Си Цзиньпин может провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20 в Японии. Как сообщает South China Morning Post, лидеры двух стран не ограничатся короткой беседой, а проведут переговоры за ужином. Последний раз в таком формате Си и Трамп общались в декабре прошлого году в Аргентине.
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Официально МИД КНР пока официально не подтверждает эту информацию.

По встрече, ожидающейся 29 июня, станет видно, насколько сторонам удалось разрешить свои разногласия по торговле. В понедельник Трамп пригрозил, что Китаю "придётся" заключить торговую сделку. В противном случае Вашингтон может расширить пошлины в отношении китайского импорта.

В этой связи продолжительная встреча может не только дать двум руководителям время на урегулирование разногласий, но и настроит их на примирительный тон.

Однако на полное завершение торговой войны надеяться не приходится. В кулуарах саммита в Буэнос-Айресе Си Цзиньпин и Дональд Трамп беседовали около двух с половиной часов и пришли к соглашению о 90-дневном моратории на введение новых пошлин. В это самое время в Канаде по запросу из США была арестована финансовый директор "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу, после чего началось беспрецедентное давление американских властей на китайскую телекоммуникационную компанию. Кроме того, по окончании моратория торговая сделка не была подписана и стороны продолжили введение новых обоюдных пошлин.

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Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести переговоры в Японии

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Теги: Си Цзиньпин, Дональд Трамп



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