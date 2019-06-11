Губернатор Приморья обязался помочь обманутым дольщикам во Владивостоке

Во Владивостоке губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с обманутыми дольщиками недостроенных домов района "Снеговая Падь".

Как передает пресс-служба краевого правительства, Кожемяко сообщил, что на средства краевого бюджета достроят два дома - №25 и №26. Строительство начнется в сентябре, после выбора подрядчика.

Также администрация параллельно ведет работу по оставшимся четырем недостроенным домам, степень их готовности составляет от 10 до 40%.

Между тем, как отмечает Regnum, местные жители слушают обещания уже не первого губернатора. 1,5 тысячи дольщиков не могут получить давно ожидаемые квартиры в 10 многоэтажных жилых домах. Год назад в период своей предвыборной кампании, кандидат в губернаторы Приморья, действующий на тот момент исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко обещал, что скоро решит вопрос.

В 2016 году бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов, ушедший по собственному желанию в отставку, был задержан в рамках расследования уголовного дела.

Сообщалось, что задержание связано с арестом главы "Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края" (Примокрайстрой) Игоря Сологуба, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллиона рублей.

Всего Сологуб, по версии следствия, собирался получить 9 миллионов рублей за оплату организации-генподрядчику работ по строительству 12 жилых домов в микрорайоне "Снеговая падь" во Владивостоке и выдачу разрешения на дальнейшее строительство.