08 Октября 2020
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Олег Кожемяко, врио губернатора Сахалинской области (2015) | Фото:teleport2001.ru

Губернатор Приморья обязался помочь обманутым дольщикам во Владивостоке

Во Владивостоке губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел встречу с обманутыми дольщиками недостроенных домов района "Снеговая Падь".

Как передает пресс-служба краевого правительства, Кожемяко сообщил, что на средства краевого бюджета достроят два дома - №25 и №26. Строительство начнется в сентябре, после выбора подрядчика.

Также администрация параллельно ведет работу по оставшимся четырем недостроенным домам, степень их готовности составляет от 10 до 40%.

Между тем, как отмечает Regnum, местные жители слушают обещания уже не первого губернатора. 1,5 тысячи дольщиков не могут получить давно ожидаемые квартиры в 10 многоэтажных жилых домах. Год назад в период своей предвыборной кампании, кандидат в губернаторы Приморья, действующий на тот момент исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко обещал, что скоро решит вопрос.

В 2016 году бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов, ушедший по собственному желанию в отставку, был задержан в рамках расследования уголовного дела.

Сообщалось, что задержание связано с арестом главы "Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края" (Примокрайстрой) Игоря Сологуба, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллиона рублей.

Всего Сологуб, по версии следствия, собирался получить 9 миллионов рублей за оплату организации-генподрядчику работ по строительству 12 жилых домов в микрорайоне "Снеговая падь" во Владивостоке и выдачу разрешения на дальнейшее строительство.

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Губернатор Приморья обязался помочь обманутым дольщикам во Владивостоке

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Теги: владивосток, дольщики, снеговая падь, олег кожемяко



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