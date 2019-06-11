08 Октября 2020
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Экономика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Половина парка самолетов российских перевозчиков оказалась в "зоне риска"

Из-за новых правил сертификации более половины парка российских авиакомпаний оказалось в "зоне риска": им теперь нужно получить одобрение не только в стране, где зарегистрирован самолет, но и в Росавиации, которая с начала этого года начала требовать российское лицензирование (хотя получила это право еще в 2015 году), пишут "Ведомости".

Издание сообщает, что новым требованиям Росавиации не соответствуют около 400 самолетов, 10 из них уже прекратили полеты.

Проблема возникает из-за того, что значительная часть эксплуатируемых в России самолетов – лайнеры подержанные, и перевозчики вносят изменения в компоновку салона, изменяют количество мест и т.д. Раньше такие изменения должна была сертифицировать страна, где судно зарегистрировано, например, Бермудские острова. Но теперь одобрение надо получить и в России.

 

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СМИ: Половина парка самолетов российских перевозчиков оказалась в "зоне риска"

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Теги: парк самолетов, сертификация, росавиация



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