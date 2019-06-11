Подъезд дома в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, повреждён, пострадавших временно расселят в общежитие

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Жителей пострадавших квартир временно поселят в общежитии маневренного фонда – подъезд пострадавшего здания повреждён, возвращаться в квартиры опасно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме №42 по Черноисточинскому шоссе. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило мужчину, который сегодня утром умер в реанимации.

Вскоре на месте взрыва бытового газа начнёт работать комиссия муниципального "Тагилгражданпроекта". Вместе со строительными экспертами и спасателями они обследуют конструкции поврежденного подъезда. Пинаев заявил, что мэрия восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери. Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть и в самом подъезде, поэтому возвращение жителей обратно в свои квартиры отложено. Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда.