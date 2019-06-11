Подъезд дома в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, повреждён, пострадавших временно расселят в общежитие

08 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Взрыв жилой дом комиссия по ликвидации ЧС Нижний Тагил Черноисточинское шоссе (2019) | Фото: Администрация Нижнего Тагила

Подъезд дома в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, повреждён, пострадавших временно расселят в общежитие

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме. Жителей пострадавших квартир временно поселят в общежитии маневренного фонда – подъезд пострадавшего здания повреждён, возвращаться в квартиры опасно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, 10 июня в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме №42 по Черноисточинскому шоссе. По сообщению регионального главка МЧС, "хлопок" с возгоранием случился на четвёртом этаже пятиэтажной секции многоуровневого дома. Взрывной волной из окна выбросило мужчину, который сегодня утром умер в реанимации.

Вскоре на месте взрыва бытового газа начнёт работать комиссия муниципального "Тагилгражданпроекта". Вместе со строительными экспертами и спасателями они обследуют конструкции поврежденного подъезда. Пинаев заявил, что мэрия восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери. Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть и в самом подъезде, поэтому возвращение жителей обратно в свои квартиры отложено. Всем, кто нуждается во временном жилье, предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда.

Взрыв жилой дом комиссия по ликвидации ЧС Нижний Тагил Черноисточинское шоссе(2019)|Фото: Администрация Нижнего Тагила

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Подъезд дома в Нижнем Тагиле, где произошёл взрыв газа, повреждён, пострадавших временно расселят в общежитие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв, бытовой газ, жилой дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.06.2019 16:01 Мск В Нижнем Тагиле снимут режим ЧС, введённый после взрыва газа в жилом доме
Ранее 11.06.2019 14:55 Мск В Нижнем Тагиле у дома, пострадавшего от взрыва газа, повреждены несущие конструкции
Ранее 11.06.2019 13:03 Мск Озвучена возможная причина взрыва газа в жилом доме Нижнего Тагила

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.06.2019 08:10 Мск В Нижнем Тагиле умер мужчина, который при взрыве газа вылетел в окно
Ранее 11.06.2019 00:01 Мск На месте взрыва в Нижнем Тагиле продолжают работать следователи
Ранее 10.06.2019 19:49 Мск Куйвашев распорядился о временном размещении жителей пострадавших квартир
Ранее 10.06.2019 19:47 Мск СК опубликовал фото с места взрыва в Нижнем Тагиле, при котором человек вылетел в окно
Ранее 10.06.2019 18:34 Мск Взрыв в Нижнем Тагиле: Ударной волной мужчину выбросило в окно четвертого этажа. Пострадавших трое

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети