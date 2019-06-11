В Зауралье задержали фуру с киргизским творогом и маслом без ветеринарных документов

В Курганской области задержали фуру с сомнительным грузом.

При проверке оказалось, что водитель из Киргизии привез животную продукцию без ветеринарных документов - сухое молоко, творог, жир, масло, сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Курганской области.

Груз остановили на 464 км федеральной трассы "Иртыш". Из-за нарушения решения комиссии таможенного союза "О применении ветеринарно-санитарных мер в ЕАЭС" груз вернули обратно в Киргизию.