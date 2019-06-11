08 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2019) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В Нижневартовском районе откроют отреставрированный памятник архитектуры

В селе Ларьяк Нижневартовского района (ХМАО) откроют обновленный комплекс объектов деревянного зодчества. Масштабные работы по реконструкции уникального для Югры памятника архитектуры XVIII – XIX веков ведутся при финансовой поддержке "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, в реализацию проекта вложено около 30 млн рублей. В числе отреставрированных объектов – музей-усадьба купца П. А. Кайдалова и Знаменская церковь, основанная в 1772 году и утраченная в советский период. Открытие архитектурного комплекса состоится 12 июня во время фестиваля "Мое сердце – Нижневартовский район". Культурный кластер, сформированный в Ларьяке, станет местом притяжения для туристов.

"Славнефть-Мегионнефтегаз" традиционно входит в число крупнейших социальных инвесторов муниципального образования. Только за последние пять лет в рамках соглашения с правительством Югры мегионские нефтяники направили на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры Нижневартовского района более 80 млн рублей. Как подчеркивает генеральный директор предприятия Михаил Черевко, "Мегионнефтегаз" заинтересован в комплексном развитии территорий, на которых ведет свою производственную деятельность. При этом социальные инвестиции направляются в первую очередь на проекты, которые имеют значительный эффект и позволяют вовлекать в процесс позитивных преобразований самих жителей.

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В Нижневартовском районе откроют отреставрированный памятник архитектуры

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз



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