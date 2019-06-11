Поклонская пояснила свои слова об ограждении пляжей колючей проволокой

В сети обсуждают высказывание депутата Госдумы Натальи Поклонской об ограждении пляжей.

В Крыму (впрочем, как и на других отечественных морских берегах) часто можно встретить часть пляжа, огороженную забором или решеткой, причем далеко не всегда это делается законно.

- “Вышки с автоматчиками и колючая проволока, конечно, могут ограждать море от крымчан, но тут важно чтобы это было сделано как-то гармонично, как-то душевно, чтоль“, - считает Натаха Поклонская. pic.twitter.com/o0k6kZkijo — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 9 июня 2019 г.

В комментарии одному из телеканалов Поклонская говорит, что оградить пляж проволокой, конечно, можно (например, если это территория министерства обороны), но это должно гармонично вписаться в окружающую городскую среду. Слова ее были истолкованы многими неоднозначно, мол, экс-прокурора Крыма не смущают частоколы у моря. Поклонская была вынуждена пояснить свое высказывание. "Заметила, что в социальных сетях обсуждают моё высказывание по поводу ограждения пляжей колючей проволокой, - пишет Наталья в соцсети "ВКонтакте". - Хочу внести ясность! Ограждать пляжи можно только при наличии веских причин: например, для обеспечения безопасности граждан от угроз. В остальных случаях ограждение пляжей колючей или неколючей проволокой (в том числе пляжа "Таврида" в урочище Батилиман под Севастополем), используемых в качестве объектов туристической инфраструктуры, недопустимо. Пляжи должны быть открыты для свободного посещения".