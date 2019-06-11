Глава избиркома Екатеринбурга назвал цифру, во сколько обойдется опрос по храму

Руководитель избирательной комиссии Екатеринбурга назвал стоимость опроса горожан по месту строительства храма Святой Екатерины, сообщили Накануне.RU в городском избиркоме.

Захаров отметил, что на опрос нужно будет потратить около 13 млн руб. из бюджета города. Он также добавил, что эта сумма пока не согласована с финансистами администрации Екатеринбурга.

"Только закупка бумаги и изготовление будет стоить порядка 500 тыс. руб.", - отметил глава избиркома.

По его словам, опрос вряд ли состоится раньше осени 2019 года.

Напомним, мэрия, опираясь на авторитет архитекторов, отобрала шесть потенциальных площадок для строительства храма. Ими стали пустырь на Белинского-Фурманова, тот самый "проблемный" сквер у Драмтеатра, акватория за Макаровским мостом (предлагается изменить береговую линию, чтобы собор оказался на полуострове), участки на улице Татищева возле "Екатеринбург Арены" и на месте снесенной телебашни, площадка бывшего Приборостроительного завода.