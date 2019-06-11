08 Октября 2020
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Наука и техника В России
ракета Ангара (2013) | Фото:fed.sibnovosti.ru

Изготовителей "Ангары" оставили без премий за срыв сроков производства ракет

Сотрудников омского филиала Центра Хруничева ПО "Полет" оставили без премий за май из-за невыполнения производственного плана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ руководителя филиала - директора предприятия Виктора Шулико.

Причиной стал срыв коллективом предприятия сроков изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара". Задержка составляет от трех месяцев до года.

В Центре имени Хруничева отметили, что имеются предпосылки наверстать упущенное время.

Новый космический ракетный комплекс "Ангара" создается кооперацией российских промышленных предприятий и строительных организаций.

Семейство ракет-носителей включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т до 37,5 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите и будет использоваться для осуществления запусков по российским федеральным и международным коммерческим программам.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что ракету тяжелого класса "Ангара" планируется запустить с космодрома "Восточный" в 2021 году.

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Изготовителей "Ангары" оставили без премий за срыв сроков производства ракет

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Теги: ангара, по полет



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